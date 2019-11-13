В Бундестаге попытаются продавить огромные уступки для Кремля

Немцы готовятся сдать Европу русским

В среду, 13 ноября, парламент Герамании будет рассматривать законопроект, который даст зеленый свет русским по экономическому захвату стран-членов Евросоюза. Депутаты хотят вывести "Северный поток-2" из-под газовой директивы ЕС.

Согласно повестке дня Бундестага, сегодня парламентарии из правящей коалиции будут активно топить за помощь российским террористам в реализации их экономической бомбы.

Если им удастся принять выгодный для Москвы закон, на газопровод не будут действовать ограничения Евросоюза, а "Газпром" станет фактически в одно лицо косить средства, будучи и владельцем трубы, и ее оператором.

Это приведет и к рентабельности "Северного потока-2", и даст возможность Москве диктовать Европе свои условия, шантажируя ее возможными отключениями поставок газа.

А с учетом того, что оккупанты намерены отказываться от транзита топлива через Украину, все страны-члены ЕС окажутся у террористов на газовой игле.

Пророссийский законопроект разрабатывали депутаты из Христианско-демократического союза Германии, Христианско-социального союза, а также Социал-демократической партии Германии.

Как известно, в ЕС видят собственный коммерческий интерес в реализации амбициозного проекта русских. Кремлю же нужно пустить газ в обход Украины чтобы сделать нашу страну менее влиятельной, а также подсадить немцев на газовую иглу. Свои интересы в отмене строительства трубопровода есть и у американцев: они вполне могут заменить поставки российского газа своим сжиженным.

Строительство "Северного потока-2" может привести к экономическому контролю РФ над всей Европой, а также ударит по бюджету Украины.

Кроме того, из-за дружбы отдельных власть имущих ЕС в Путиным все чаще звучат призывы отказаться от санкций за агрессию на Донбассе и оккупацию Крыма.