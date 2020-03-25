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Аваков выступил против режима ЧП в Украине: Все подробности

11:20
Аваков выступил против режима ЧП в Украине: Все подробности - фото 1
Аваков выступил против режима ЧП в Украине: Все подробности

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил против введения режима ЧП в стране.

Аваков не исключил ужесточения карантина в Украине

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", - заявил министр.

Напомним, что ранее глава МОЗУ Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в стране. По его мнению, это "надо было делать с самого начала". Как полагает министр, режим ЧП позволил бы упредить распространение коронавируса в Украине. Подробнее об этом читайте здесь.

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Арсен Аваков МВД Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
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