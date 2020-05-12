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В ЕС утвердили план развития "Восточного партнерства"

09:20
"Восточное партнерство" предполагает углубление экономического сотрудничества - фото 1
"Восточное партнерство" предполагает углубление экономического сотрудничества

Вопреки намерениям некоторых европейских политиков прописать в планах амбициозного проекта для дружественных ЕС государств их вступление в союз, на такое чиновники не согласились. Но при этом задекларировали дальнейший путь к усилению торговых связей.

Как утверждаютв Совете ЕС, в ведомстве по итогам саммита был принят предложенный кураторами программы дальнейший план развития "Восточного партнерства".

В ЕС недовольны безвизом для Украины и других стран "Восточного партнерства"

И хотя в нем ни слова не сказано о том, что страны-члены - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения - должны получить право на полноценное вступление в Европейский союз, документ предусматривает интеграционные экономические процессы.

- Мы остаемся верными созданию зоны общей демократии, процветания и стабильности со странами формата Восточного партнерства, - отметили лидеры Совета ЕС. - Евросоюз намерен осуществлять шаги для устранения торговых барьеров и улучшения безопасности пищевых продуктов и санитарных норм в странах Восточного партнерства.

Подобные месседжи, хоть они и не предполагают явного и быстрого прорыва для нашей экономики, все же дают некие надежды на увеличение квот, а также на дальнейшее сотрудничество с ЕС, которое несомненно отразится на ВВП.

В МИД Украины на решение Совета ЕС отреагировали весьма радостно, но намекнули на то, что Киев больше ожидает политической интеграции в ЕС:

"Украина настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского союза. Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление конективности и усиление человеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели".

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