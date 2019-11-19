В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО

В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО

Во вторник, 19 ноября, житель Днепра подорвался на гранате.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова города Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб", - говорится в сообщении.

Предположительно, имел место суицид. На месте ЧП работала СОГ. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 263 УКУ ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Напомним, в Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли. Как позже уточнили в полиции, предположительно, в комнате взорвалась граната

За неделю до этого произошел не менее печальный случай: в столице гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.