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В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО

13:45
В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО - фото 1
В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО

Во вторник, 19 ноября, житель Днепра подорвался на гранате.

В Днепре на новом заводе прогремел мощный взрыв (ФОТО+ВИДЕО)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"19 ноября около 6 утра во дворе дома по улице Гладкова города Днепр произошел взрыв неизвестного предмета, предварительно, гранаты.

В Днепре мужчина подорвался на гранате – ФОТО - фото 191500

В результате мужчина 1975 года получил телесные повреждения, от которых погиб", - говорится в сообщении.

Предположительно, имел место суицид. На месте ЧП работала СОГ. По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 263 УКУ ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Напомним, в Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли. Как позже уточнили в полиции, предположительно, в комнате взорвалась граната

За неделю до этого произошел не менее печальный случай: в столице гранатой подорвали авто. Последствия печальны: водителю оторвало голову, еще два человека попали в больницу.

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Днепр граната полиция Новости Украина
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