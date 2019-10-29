В Днепре на новом заводе прогремел мощный взрыв (ФОТО+ВИДЕО)

Спасатели тушили пожар на заводе "Потоки" несколько часов

Около 22:00 в понедельник, 28 октября в промышленной зоне Днепра, на территории маслоэкстракционного завода "Потоки" по улице Байкальская, 9 раздался очень громкий хлопок, который было слышно почти во всех частях города.

После взрыва на заводе начался пожар. Как утверждают активисты на странице "Днепр оперативный" Facebook, из-за взрыва в одном из цехов предприятия обрушилась крыша.

Местные жители рассказывают, что услышали очень громкий взрыв, после которого у них задребезжали окна.

"Жители левого берега Днепра, в районе от улицы Осенней до проспекта Слобожанского, услышали громкий взрыв примерно в 21.53 - зазвенели стекла и закачались мебель, как при небольшом землетрясении", - рассказали очевидцы ЧП местным журналистам.

Власти Днепра рекомендуют жителям близлежащих районов не открывать окна, поскольку в результате горения в атмосферу попало много пыли. Замеры коммунальщиков показали значительное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как известно, маслоэкстракционный завод в Днепре открыли всего в феврале 2019 года после двух лет строительства. Какие убытки понесло предприятие ещё не ясно.

Смотрите видео с места масштабного взрыва в Днепре онлайн: