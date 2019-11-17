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В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО

11:30
В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 16 ноября, в Деснянском районе Киева прогремел мощный взрыв, два человека погибли.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО - фото 191404

"Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу работают специалисты взрывотехнической службы, руководство полиции Киева и следственно-оперативные группы. Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин", – говорится в сообщении.

Как позже уточнили в полиции, предположительно, в комнате взорвалась граната. Также были установлены личности погибших: один мужчина работал охранником, второй строителем.

В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО - фото 191415

Данные о ЧП зарегистрированы. На данный момент правоохранители решают вопрос об октрытии уголовного производства ( ст.115 УКУ "Умышленное убийство")

В Киеве прогремел мощный взрыв, два человека погибли – ФОТО, ВИДЕО - фото 191406

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст. м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

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