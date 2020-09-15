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В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО

21:28
В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 1
В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО

Во вторник, 15 сентября, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Об этом сообщает Днепр Оперативный.

В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 205439

Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3.

В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 205440

В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами.

В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО - фото 205441

Позже их госпитализировали в больницу.

Напомним, сын кандидата в мэры от "Слуги народа" задавил ребенка: Полиция молчит - ФОТО, ВИДЕО.

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Днепр Оперативный
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