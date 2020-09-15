В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО
В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО
Во вторник, 15 сентября, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает Днепр Оперативный.
Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3.
В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами.
Позже их госпитализировали в больницу.
Напомним, сын кандидата в мэры от "Слуги народа" задавил ребенка: Полиция молчит - ФОТО, ВИДЕО.
Другое на тему
Суд избрал меру пресечения "помощнику" Юрченко
19:40
В Польше у экс-главы Укравтодора нашли спрятанные миллионы
16:30
В Беларусь прибыли российские десантники
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации