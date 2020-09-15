В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО

В Днепре грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие – ФОТО

Во вторник, 15 сентября, в Днепре грузовик въехал в маршрутку. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Днепр Оперативный.

Инцидент произошел на проспекте Слобожанский: водитель грузовика выезжал на мост и въехал в маршрутку №3.

В результате аварии пострадали две пассажирки маршрутки: одна из них получила рассечении руки, другая – отделалась ушибами.

Позже их госпитализировали в больницу.

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