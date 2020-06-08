В детсаде под Киевом произошла вспышка коронавируса: Все подробности

В детсаде под Киевом произошла вспышка коронавируса: Все подробности

В Броварах Киевской области в одном из детских садов зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

"Оперативная информация по ситуации в ДУЗ "Калинка". Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными", - рассказал политик.

Как уточняет Сапожко, два ребенка госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно под контролем семейных врачей. Детсад временно закрыт на обсервацию, другие дошкольные учреждения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Напомним, что…

По состоянию на 8 июня Киев является лидером по количеству выявленных случаев коронавирусом за прошедшие сутки. Несмотря на неутешительную статистику, об ужесточении карантина в области речи пока не идет.