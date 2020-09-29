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Убийство Шеремета: в суде огласили обвинительный акт

09:20
Убийство Шеремета: в суде огласили обвинительный акт - фото 1

В понедельник, 28 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прошло очередное заседание, касающееся убийства российского журналиста Павла Шеремета и ни в чем не повинных людей, которых аваковские приспешники сделали обвиняемыми.

Как и в ходе всех предыдущих судебных рассмотрений, вопреки отсутствию любых доказательств причастности к преступлению бойца ССО и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого постановили удерживать в неволе.

Мусора забили на возможного убийцу Шеремета (ФОТО)

Само собой, никаких новых аргументов прокуроры не придумали, а все рассказы обвинителей о потенциальном бегстве "Риффмастера" не были ничем подкреплены. Впрочем, служителей Фемиды такие юридические обстоятельства не интересовали.

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", - сказано в определении суда.

Кроме того, в ходе вчерашнего заседания принесли присягу присяжные, которые будут рассматривать склепанные мусорами обвинения по существу, а прокурорские зачитали обвинительный акт, где не указаны ни организаторы преступления, ни его заказчики.

Все обвиняемые в убийстве Шеремета заявили, что не признают себя виновными.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета назначено на 8 октября. На нем суд планирует заслушать выступления сторон и мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

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