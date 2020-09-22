Мусора забили на возможного убийцу Шеремета (ФОТО)

Убийство Шеремета расследовалось как попало

Полицейские вообще не занимаются версией убийства российского журналиста Павла Шеремета, которая подшита к материалам уголовного дела и вообще не ведет к Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Более того, эта версия появилась еще задолго до желания Авакова любой ценой выслужиться перед Зеленским и сделать вид, что он не зря сидит на своей должности, а подкреплена она свидетельскими показаниями и возможным мотивом. Но мусора ее вообще не разрабатывали.

Как утверждают журналисты грантового проекта "Заборона", реальным убийцей Павла Шеремета может оказаться владелец сети спортивных клубов Донецка SportMax Максим Зотов. Именно он в 2016 году якобы признался своей подруге в ликвидации российского журналиста. О чем есть свидетельские показания.

Объединяет его с Шереметом окружение беглого Александра Клименко, который владеет пророссийским холдингом "Вести". Зотов и его семейство напрямую связаны с ватоголовым соратником Яныка, обслуживавшегося в банке родственников возможного убийцы. Шеремет же хотел возглавить "Радио Вести" и получать от пророссийского коллаборанта еще больше денег. Более того, он даже мотался в Россию для обсуждения планов Клименко по возвращению в Украину.

Вполне может быть, что Шеремет незадолго до смерти не договорился со своим шефом, из-за чего его и убрали.

Известно, что с осени 2016-го следствие рассматривало Клименко и его жену, которая официально возглавляет медиахолдинг "Вести Украина", как возможно причастных к убийству журналиста. Впрочем, следователи полиции даже не написали ни одного запроса для поиска Зотова и вообще пальцем о палец не ударили для возможного рассмотрения такой версии.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.