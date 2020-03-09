В деле о MH17 появятся новые подозреваемые – заявление

В деле о MH17 появятся новые подозреваемые – заявление

В деле о гибели пассажирского "Боинга" на Донбассе появятся новые подозреваемые.

Об этом заявил замглавы ОГУ Гюндуз Мамедов.

"На нашем национальном украинском уровне следствие продолжается, и я уверен, что появятся новые фигуранты. Далее мы согласуем это с коллегами из JIT и передадим им все собранные материалы по новым фигурантам", - заявил следователь.

Гюндуз Мамедов

Напомним, пассажирский лайнер МН17 был сбит из ЗРК "Бук" в июле 2014 г.; погибло 298 людей. Сразу после трагедии боевики "ДНР" попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными. В июле 2019 г. Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу".

По данным Международной следственной группы (JIT), в гибели самолета MH17 виновны россияне Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ( "Гюрза"), Игорь Гиркин ("Стрелков"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"). Все подозреваемые на данный момент проживают на территории РФ.

В феврале 2020 г. Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем виновникам гибели малайзийского "Боинга" и вызвала их для проведения следственных действий.

9 марта 2020 г. в пригороде Амстердама (Нидерланды) суд начал слушание по делу малазийского "Боинга", сбитого боевиками в июле 2014 г. Никто из обвиняемых на процесс не явился. Подробнее об этом читайте здесь.