В ЦИК понятия не имеют что делать, если суд признает указ Зеленского неконституционным

Татьяна Слипачук не знает, как поступить, если КСУ признает указ Зеленского незаконным

Решение Конституционного суда по поводу незаконности роспуска Верховной Рады никак не повлияет на проведение досрочных выборов в Украине. К такому выводу пришли члены Центральной избирательной комиссии.

В интервью изданию ВВС глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила о том, что КСУ не сможет остановить выборы.

В случае же признания указа Зеленского неконституционным кроме вердикта о нарушении президентом закона ничего не произойдет.

- КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше, - сказала Слипачук, не сумев при этом дать вменяемый ответ по поводу действий центризбиркома в этом случае. - Для нас это один из вызовов кампании. Для нас возникнет вопрос: проанализировать это решение, подумать, что мы должны сделать и как мы должны вести себя, - сказала глава ЦИК.

Причем, как утверждает руководитель ведомства, поскольку процесс подготовки к выборам уже начался, ситуация для избирательной комиссии складывается чрезвычайно сложная. Особенно с учетом того, что отложить подготовку или приостановить ее, невозможно.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.