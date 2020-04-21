Кабмин назвал сроки продолжения карантина

Карантин могут продлить до 12 мая

Во вторник, 21 апреля, на совещании президента премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил предполагаемую дату, до которой правительство собирается продлевать ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По словам Шмыгаля, из-за того, что пик заболеваемости еще не пройден, а ожидается он на начало мая, карантин смягчать еще рано. Но при этом нужно запускать производство уже сейчас.

Так что, в целом, позиция власть имущих выглядит совершенно неадекватно ситуации с распространением болезни. Выступая перед правительством, Зеленский подчеркнул, что смягчать ограничения нужно "для психологической поддержки граждан и запуска экономики". С учетом проваленных реальных действий по борьбе с вирусом, отсутствии тестирования населения, пропуску 650 тысяч потенциально зараженных заробитчан без обсервации и коррупционных схем, которые привели к отсутствию распределения даже гуманитарной помощи в регионах, COVID-19 может начисто сложить всю экономику и медицинскую систему уже в ближайшее время даже если Кабмин силой начнет выгонять людей на работу.

- Для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики, - отметил Шмыгаль. - Мы вовремя ввели карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

При этом точного количества зараженных никто не называет, а многие больницы, которые власти объявили опорными по борьбе с коронавирусом закрываются на карантин из-за тотального инфицирования медперсонала.

В то же время в МОЗ собираются запрашивать продление карантина до 12 мая, но при этом предлагают разрешить прогулки в парках с масками, открыть музеи и библиотеки.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6125 человек. 161 случай инфекции был летальным, а 367 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.