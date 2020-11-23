В центре Москвы хотят установить памятник пособнику террористов

Памятник в виде пирамидки был бы вполне уместен

В России придумали, куда еще можно деть деньги несчастных россиян, не имеющих нормального жилья и элементарных удобств. Конечно же, они пойдут на памятник одиозному агенту "русского мира.

Власти Москвы собрались установить памятник певцу Иосифу Кобзону в центре города.

Памятник планируется поставить в Оружейном переулке; место предварительно определили с участием вдовы и родственников Кобзона.

На установку памятника планируется потратить 52 миллиона рублей. Эти деньги были конфискованы у россиян в виде налогов.

Напомним, Кобзон умер 2 года назад. Большую часть жизни он был придворным певцом, также был влиятельным человеком среди мафиозных кругов бывшего СССР.

Кобзон открыто поддержал военную агрессию России против Украины, где родился. Более того, активно "топил" за пророссийских террористов и всячески приветствовал оккупантов. За свои преступления против украинского народа певец был лишен почетных званий в Украине, а в России наоборот обласкан.

Теперь в центре столицы РФ ему установят памятник. Другой возведен в Донецке - возле стадиона "Шахтер". Оба объекта ныне оккупированы Россией.