В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие – ФОТО

В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие – ФОТО

В четверг, 17 сентября, на Андреевском спуске в самом центре Киева прогремел взрыв. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Сегодня в 16:06 в столичную полицию поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств. В результате взрыва пострадали два человека", - говорится в сообщении.

На месте ЧП правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.

Проводится проверка, после которой будет дана правовая квалификация происшествию.

Обновлено: Взрыв произошел в ресторане "Канапа". По предварительной версии, инцидент произошел из-за взрыва газовых балонов.

"Я услышал сильный взрыв и вышел на улицу. Сразу подъехали 2 машины скорой помощи, 2 пожарные и 2 автомобиля полиции. Пострадал шеф-повар и сотрудник горячего цеха. У повара в ожогах была вся спина. Его выносили на носилках", - рассказал один из свидетелей происшествия.

Напомним, в военном общежитии "Десны" прогремел взрыв, есть погибший.