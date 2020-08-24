В военном общежитии "Десны" прогремел взрыв, есть погибший

В военном общежитии "Десны" прогремел взрыв, есть погибший

В понедельник, 24 августа, на территории военной учебки "Десна" прогремел взрыв. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба 169-го учебного центра.

"Около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий, в результате личной небрежности и пренебрежении мерами безопасности военнослужащих, произошел взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь. На месте ЧП работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных Войск и СОГ НПУ в Козелецком районе.