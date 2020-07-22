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В центре Киева взорвался автомобиль - ВИДЕО

16:30
В центре Киева взорвался автомобиль - ВИДЕО - фото 1
В центре Киева взорвался автомобиль - ВИДЕО

В среду, 22 июля, в центре Киева взорвался автомобиль BMW X5.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "УП".

По данным источников, инцидент произошел возле Дворца Украина. На данный момент правоохранители выясняют причину ЧП.

"Есть сообщение, что загорелся автомобиль БМВ Х5 на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе. Сейчас на месте работают полицейские. У нас пока нет информации о причине пожара. Взрывы, если там были, может быть, это взрывалась резина, резиновые колеса. Причину пожара нам установят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям",- прокомментировал ситуацию замглавы НПУ Андрей Крищенко.

Біля Палацу Україна у Києві щойно вибухнув та згорів автомобіль.

Опубликовано Oleksandr Demchenko Среда, 22 июля 2020 г.

 

Как уточнил правоохранитель, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Киеве подорвали авто одного из сотрудников департамента Министерства аграрной политики.

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взрыв Национальная полиция Киев Новости События
Украинская правда
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