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В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО)

11:00
В центре Киева взрывом разнесло три гаража - фото 1
В центре Киева взрывом разнесло три гаража

В ночь на воскресенье, 16 июня, на улице Тургеневской, что в самом центре столицы, взорвался гараж. Ударной волной разрушило еще и два соседних помещения.

Всего во дворе, где произошло ЧП, обустроили пять гаражей. Три из них оказались полностью разрушены.

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А в жилом доме поблизости разорвало трубу газоснабжения и выбило окна.

По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа. По крайней мере, после взрыва местные жители чувствовали соответствующий запах.

Когда на место прибыли спасатели, им представилась весьма постапокалиптическая картина: тяжелые кирпичные блоки разлетались по всему двору, проделывая дыры в окнах, а также стенах жилого дома.

В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО) - фото 182780

Обломки гаражей также можно было увидеть и на детской площадке - в 80 метрах от эпицентра.

В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО) - фото 182781

Разбирали завалы после взрыва 50 бойцов ГСЧС в течение почти восьми часов. В данный момент последствия ЧП уже практически ликвидированы.

В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО) - фото 182782

Пострадавших физически в результате происшествия нет.

В центре Киева прогремел мощнейший взрыв (ФОТО) - фото 182783

А вот материальные убытки понесли десятки людей. И владельцы гаражей, и припаркованных рядом машин, и жители дома, где повыносило стекла.

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