На молекулы: в Сирии взорвали штаб с российскими ихтамнетами (ВИДЕО)

Путинских террористов отправили в ад

В провинции Латакия в самый разгар совещания, в котором принимали участие кадровые российские офицеры и руководство армии Асада, прогремел мощнейший взрыв. По некоторым данным, погибли десятки террористов.

Сирийские повстанцы провели успешную спецоперацию по ликвидации руководства карателей из армии диктатора, а также ихтамнетов Путина, которые якобы принимают участие в войне в качестве инструкторов, но по факту управляют ведением боевых действий.

Взорвали штаб военных преступников в районе города Сальма прямо во время встречи путинских офицеров с коллегами из 99 полка Сирийской арабской армии.

Само собой, о погибших ни асадиты, ни путинцы не сообщают. Только наверняка в порт Севастополя уже полным ходом плывут корабли с цинковыми гробами.

По данным местных не пропагандистских СМИ, взорванный повстанцами штаб российские военные использовали на постоянной основе.

Помимо главарей армии Асада в ходе диверсии погиб также один из лидеров Национальных сил обороны Сирии Набиль аль-Абдулла, который регулярно тусил с путинскими преступниками.

Смотрите запись видео взрыва штаба армий Асада и Путина в Сирии онлайн:

Rebels managed to lay explosives under the building where the meeting of the commanders of the 99th Artillery Regiment of SAAand the leaders of the National Defense Forces was held. NDF's Nabil al-Abdullah, who often can be seen alongside Russian military attended the meeting. pic.twitter.com/Oj7MHtpgll — Ruslan Trad (@ruslantrad) 13 июня 2019 г.

Как известно, российское правительство активно использовало своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии.

Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями.

Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".