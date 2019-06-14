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На молекулы: в Сирии взорвали штаб с российскими ихтамнетами (ВИДЕО)

08:00
Путинских террористов отправили в ад - фото 1
Путинских террористов отправили в ад

В провинции Латакия в самый разгар совещания, в котором принимали участие  кадровые российские офицеры и руководство армии Асада, прогремел мощнейший взрыв. По некоторым данным, погибли десятки террористов.

Сирийские повстанцы провели успешную спецоперацию по ликвидации руководства карателей из армии диктатора, а также ихтамнетов Путина, которые якобы принимают участие в войне в качестве инструкторов, но по факту управляют ведением боевых действий.

Он военный, а не наемник: вдова крякнувшего в Сирии "ихтамнета" не получила от РФ ни гроша

Взорвали штаб военных преступников в районе города Сальма прямо во время встречи путинских офицеров с коллегами из 99 полка Сирийской арабской армии.

Само собой, о погибших ни асадиты, ни путинцы не сообщают. Только наверняка в порт Севастополя уже полным ходом плывут корабли с цинковыми гробами.

По данным местных не пропагандистских СМИ, взорванный повстанцами штаб российские военные использовали на постоянной основе.

Помимо главарей армии Асада в ходе диверсии погиб также один из лидеров Национальных сил обороны Сирии Набиль аль-Абдулла, который регулярно тусил с путинскими преступниками.

Смотрите запись видео взрыва штаба армий Асада и Путина в Сирии онлайн:

Как известно, российское правительство активно использовало своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии.

Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями.

Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".

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