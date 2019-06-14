На молекулы: в Сирии взорвали штаб с российскими ихтамнетами (ВИДЕО)
В провинции Латакия в самый разгар совещания, в котором принимали участие кадровые российские офицеры и руководство армии Асада, прогремел мощнейший взрыв. По некоторым данным, погибли десятки террористов.
Сирийские повстанцы провели успешную спецоперацию по ликвидации руководства карателей из армии диктатора, а также ихтамнетов Путина, которые якобы принимают участие в войне в качестве инструкторов, но по факту управляют ведением боевых действий.
Взорвали штаб военных преступников в районе города Сальма прямо во время встречи путинских офицеров с коллегами из 99 полка Сирийской арабской армии.
Само собой, о погибших ни асадиты, ни путинцы не сообщают. Только наверняка в порт Севастополя уже полным ходом плывут корабли с цинковыми гробами.
По данным местных не пропагандистских СМИ, взорванный повстанцами штаб российские военные использовали на постоянной основе.
Помимо главарей армии Асада в ходе диверсии погиб также один из лидеров Национальных сил обороны Сирии Набиль аль-Абдулла, который регулярно тусил с путинскими преступниками.
Смотрите запись видео взрыва штаба армий Асада и Путина в Сирии онлайн:
Как известно, российское правительство активно использовало своих кадровых военных на Донбассе и в Сирии.
Террористы продолжает это делать и по сей день, но всех бойцов перевели на двойные контракты - с минобороны РФ и частными военными компаниями.
Если боевик погибает, власти страны-агрессора от него отмораживаются, говоря, что он "поехал туда добровольцем", а из армии "давно уволился".