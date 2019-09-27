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В Броварах коп на "бляхах" влетел в остановку, есть погибшие (ФОТО)

08:00
Евробляхером-убийцей оказался сотрудник полиции - фото 1
Евробляхером-убийцей оказался сотрудник полиции

Вечером в четверг, 26 сентября, в пригороде Киева случилось ужасное ДТП с участием правоохранителя. Служащий полицейской охраны влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате удара погибла женщина, а ещё два человека получили травмы. Из госпитализировали медики "скорой" с тяжелыми травмами.

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Как утверждают копы, на место ЧП выезжало все руководство правоохранительных органов, включая нового главу полиции Украины Игоря Клименко.

В Броварах коп на 'бляхах' влетел в остановку, есть погибшие (ФОТО) - фото 188550

"За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - заявил генерал.

В Броварах коп на 'бляхах' влетел в остановку, есть погибшие (ФОТО) - фото 188552

Самого водителя-убийцу задержали, а главу полиции охраны Киевской области показательно отстранили от работы. Официальная версия случившегося: владелец "евробляхи" не справился с управлением.

Был ли мент пьян, неизвестно. Впрочем, даже если это так, его прикроют коллеги, защищая "честь мундира".

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