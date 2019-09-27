В Броварах коп на "бляхах" влетел в остановку, есть погибшие (ФОТО)

Евробляхером-убийцей оказался сотрудник полиции

Вечером в четверг, 26 сентября, в пригороде Киева случилось ужасное ДТП с участием правоохранителя. Служащий полицейской охраны влетел в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате удара погибла женщина, а ещё два человека получили травмы. Из госпитализировали медики "скорой" с тяжелыми травмами.

Как утверждают копы, на место ЧП выезжало все руководство правоохранительных органов, включая нового главу полиции Украины Игоря Клименко.

"За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - заявил генерал.

Самого водителя-убийцу задержали, а главу полиции охраны Киевской области показательно отстранили от работы. Официальная версия случившегося: владелец "евробляхи" не справился с управлением.

Был ли мент пьян, неизвестно. Впрочем, даже если это так, его прикроют коллеги, защищая "честь мундира".