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В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета

09:27
В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета - фото 1
В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета

В Беларуси пропал член президиума Координационного совета Максим Знак.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.

Мобильный телефон Знака отключен, звонки в мессенджерах ему не проходят. Кроме того политик так и не явился на эфир радиостанции "Эхо Москвы". По словам оппозиционера Павла Латушко, в последний раз он общался со Знаком в ночь на 8 сентября.

"Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались", - заявил он.

Куда исчез Максим Знак?

Скорее-всего оппозиционера постигла судьба его предшественников: его схватили каратели Лукашенко.

Что было ранее?

6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.

7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже выяснилось, что силовики Лукашенко вывезли оппозиционеров на границу с Украиной. В результате двум из них удалось въехать на территорию нашей страны, в то время как Мария Колесникова была вновь задержана белорусскими спецслужбами.

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