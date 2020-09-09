В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета
В Беларуси пропал член президиума Координационного совета Максим Знак.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на белорусские СМИ.
Мобильный телефон Знака отключен, звонки в мессенджерах ему не проходят. Кроме того политик так и не явился на эфир радиостанции "Эхо Москвы". По словам оппозиционера Павла Латушко, в последний раз он общался со Знаком в ночь на 8 сентября.
"Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались", - заявил он.
Куда исчез Максим Знак?
Скорее-всего оппозиционера постигла судьба его предшественников: его схватили каратели Лукашенко.
Что было ранее?
6 сентября белорусские силовики задержали члена Координационного Совета Андрея Егорова.
7 сентября стало известно о пропаже членов Координационного Совета Беларуси Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Позже выяснилось, что силовики Лукашенко вывезли оппозиционеров на границу с Украиной. В результате двум из них удалось въехать на территорию нашей страны, в то время как Мария Колесникова была вновь задержана белорусскими спецслужбами.