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В Атлантическом океане после шторма затонуло судно с украинцами

13:00
Судьба 11 членов экипажа затонувшего судна неизвестна - фото 1
Судьба 11 членов экипажа затонувшего судна неизвестна

Вот уже четвертые сутки в районе острова Мартиника на Карибах спасатели пытаются найти следы выживших в результате крушения корабля Bourbon Rhode. На борту судна были украинцы.

Пропало судно, как утверждают его владельцы, 26 сентября в 1200 морских милях от принадлежащего Франции острова.

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После того, как моряки подали сигнал бедствия, в море вышли спасательные команды. Поскольку корабль попал в зону урагана Лоренцо, сомнений в том, что с ним случилась беда, не было ни у кого.

С самолета Falcon 50 в первый же день операции обнаружили шлюпку с тремя членами экипажа буксирного судна. Двое из них - наши сограждане.

- Три члена экипажа в данный момент находятся под наблюдением команды медицинской поддержки на борту коммерческого судна, которое оказало помощь. Они под наблюдением. Сам Bourbon Rhode затонул, - отметил владелец не пережившего крушение корабля Бурбон Оффшор.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич утверждает, что в Атлантическом океане проводят поиски выживших, но информации о судьбе украинцев других пока нет.

Всего на борту буксира находилось 14 человек.

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