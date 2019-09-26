Россия провоцирует жесточайшую экологическую катастрофу в Норвегии

Норвежцы могут затопить представляющее угрозу российское судно

Вошедшее в порт норвежского города Тромсе российское судно "Бухта Наездник", загорелось. Справиться с пожаром на давно устаревшем траулере местные спасатели не могут, а посему вопрос ухода корыта на дно уже можно считать решенным.

Более того, траулер могут расстрелять и пустить под затопление целенаправленно, поскольку на нем находится огромный резервуар с аммиаком.

Если он взорвется, как минимум Тромсе ожидает серьезная экологическая катастрофа, масштабы последствий от которой даже сложно предугадать.

"Возгорание вышло из-под контроля. Если емкость с аммиаком, она взорвется, мы окажемся в очень плохой ситуации, поэтому рассматривается вариант затопления судна для тушения пожара", - заявил представитель полиции Тромсе.

Сейчас местные власти занимаются эвакуацией населения из близлежащих районов, чтобы обеспечить безопасность людей на случай взрыва.

Само же возгорание произошло из-за того, что пьяный Иван решил провести сварочные работы с нарушением техники безопасности. Когда же полыхнуло, 12 членов экипажа из 29 попытались скосплеить своих коллег из подлодки "Лошарик", но на помощь русским идиотам пришли норвежские спасатели.