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В апелляционном суде поставили вердикт по жалобе Зайцевой

Вчера, 18:20
Елене Зайцевой придется отмотать десятку - фото 1
Елене Зайцевой придется отмотать десятку

В среду, 14 августа, служители Фемиды рассмотрели дикую апелляцию виновницы гибели шести человек в Харькове Елены Зайцевой, а также осужденного за участие в этом же ДТП Геннадия Дронова.

На сегодняшнем заседании судьи отказались удовлетворять апелляционную жалобу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые справедливо были признаны виновными в совершении кровавого ДТП в Харькове, но при этом пытаются добиться ослабления приговоров.

5 лет Зайцевой: адвокат ошарашила заявлением

Так, судьи постановили оставить в силе вердикт Киевского райсуда Харькова, который вынес наказание в виде 10 лет тюрьмы и для Зайцевой, и для Дронова.

Как известно, защита Зайцевой требовала заменить десятку неволи на пять лет условно. Адвокаты владельца "Фольксвагена" и вовсе хотели полного оправдания для своего подзащитного с закрытием против него уголовного дела.

Напомним, кровавое ДТП случилось вечером 18 октября 2017 года в центре Харькова. За рулем Lexus, который влетел в толпу, была 20-летняя Елена Зайцева. В результате погибли 6 человек, еще 5 получили различные травмы.

Сама девушка признала свою вину в случившемся, однако владелец Volkswagen Геннадий Дронов утверждал, что не виновен, а также отказывался от дачи показаний.

В итоге суд вынес приговор – по 10 лет и Зайцевой, и Дронову, также суд обязал в рамках гражданского иска возместить с виновников ДТП несколько миллионов гривен в пользу родителей и близких погибших в ДТП.

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Кровавое ДТП в Харькове Елена Зайцева ДТП суд адвокат уголовное дело Новости Украина
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