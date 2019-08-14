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5 лет Зайцевой: адвокат ошарашила заявлением

15:00
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашил заявлением - фото 1
5 лет Зайцевой: адвокат ошарашил заявлением

Во время заседания Харьковского апелляционного суда защита Елены Зайцевой попросила сократить наказание для преступницы. с 10 до 5 лет лишения свободы.

Душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По данным источника, адвокат Юлия Плетнева просит для своей подзащитной 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того юрист настаивает на пересчете компенсаций жертвам ДТП: по мнению Плетневой, 70% из них следует возложить на Геннадия Дронова, который будто бы виноват больше Зайцевой.

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Геннадий Дронов

Кроме того адвокат пожаловалось на отсутствие необходимых условий в СИЗО для лечения Зайцевой.

5 лет Зайцевой: адвокат ошарашила заявлением - фото 185909

"Камера" Зайцевой

Напомним, виновница жуткой аварии в центре Харькова, которая забрала жизни шестерых людей, хочет добиться своего выхода из мест не столь отдаленных. Говорит, она виновата меньше, чем на треть.

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Елена Зайцева Кровавое ДТП в Харькове суд Новости Украина
Интерфакс Украина
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