В аэропорту Барселоны застряли украинские туристы

Украинцы пробыли в Барселоне больше 10 лишних часов

Клиенты отечественного лоукостера SkyUp оказались в ловушке в международном аэропорту Барселоны из-за того, что авиакомпания понадеялась на субподрядчиков, а затем не смогла вовремя обеспечить прилёт спасительного "Боинга 737".

О первой задержке рейса сообщили в субботу, 27 июля. Внезапно вылет самолета в Украину отложили на пять часов - с 15 до 20:00.

Тем не менее, сотни пассажиров, среди которых много маленьких детей, улететь вечером не смогли.

В 00:50 воскресенья они все также оставались в аэропорту, не зная, что делать.

Как утверждают сами пассажиры, представители авиаперевозчика попросту сбрасывали вызовы, когда недовольные украинцы пытались позвонить им для выяснения ситуации.

Спустя несколько часов после задержки клиентам с помощью смс сообщили о том, что авиакомпания предоставит им по паре бутербродов за свой счёт, но для этого им нужно отправиться на стойку регистрации, что невозможно, ведь паспортный контроль все они уже давно прошли, и технически уже покинули Испанию.

Подставили SkyUp работники компании Iberica, которой лоукостер передал подряд на перелёт для экономии собственных средств. Представители испанской компании объявили забастовку, из-за чего и сорвался своевременный вылет.

Ситуацию удалось разрулить только боже к двум часам ночи. Спас пассажиров лайнер SkyUp, который прилетел из Запорожья около 1:50. Тоже, к слову, с задержкой - прибыть в Испанию рейс должен был ещё в 19:10.

Напомним, украинский лоукостер находится в немилости у Игоря Коломойского, поскольку очень мешает жлобской компании МАУ возить пассажиров за все деньги мира. Так, 12 июня Барышевский районный суд постановил отменить все рейсы лоукостера из-за иска жительницы Барышевки Оксаны Пасенко о том, что SkyUp якобы причинил ей ущерб задержкой рейса. Правда, женщина никогда в жизни не летала на самолетах.

Более того, отказ всех инстанций реагировать на решение судей о приостановке лицензии породил обращение к связанному с Коломойским нардепу "от этой же женщины".