Уволенное руководство Аграрного фонда разворовало миллиард гривен кредита

Андрей Радченко оставил Аграрный фонд с миллиардным кредитом и испорченным зерном

Андрей Радченко, который до увольнения министром экономики и сельского хозяйства занимал должность главы правления ОАО "Аграрный фонд Украины", оказался крупнейшим махинатором. После его руководства ведомство осталось разграблено больше, чем Межигорье по отъезду Яныка.

Как сообщили Без Табу источники в Фонде, назначенный Тимофеем Миловановым аудит фонда еще закончился, но даже имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что Радченко должен стать фигурантом уголовного дела о хищениях в особо крупных размерах.

Выводы аудиторов красноречиво показывают, что экс-глава ОАО и его приближенные занимались отнюдь не выполнением своих непосредственных обязанностей - на них они как раз забили. Вместо этого чиновники хватали кредиты под залог зерна, тратили их непонятно на что, и вообще вели себя, будто собираются разграбить предприятие и сбежать.

Согласно документам, по состоянию на конец декабря фонд подписал контракты на продажу лишь 10 тысяч тонн зерна. К примеру, за аналогичный период в 2015-м году эта цифра была куда большей - 400 тысяч тонн. То есть, чиновники "уронили" показатели без малого в 40 раз.

Кроме того, на балансе фонда после увольнения Радченко осталось всего-то 200 тысяч тонн зерновых, большая часть которых значится залогом за полученные кредиты. При этом ценник зерна указан куда выше рыночного, так что продать его будет фактически невозможно. Но и это ещё не все. Под руководством Радченко продукт трудов фермерских хозяйств был фактически уничтожен. Часть зерна хранилась с нарушением норм, что привело к его порче. Реализовать же поражённую грибком и отсыревшую пшеницу, само собой, нельзя даже в перспективе.

Что же касается финансовой составляющей, то бывший руководитель Аграрного фонда умудрился наоформлять на предприятие кредитов на баснословную сумму в миллиард гривен. И отдавать деньги банкам, судя по всему, никто не собирался. Об этом говорят просрочки платежей, из-за которых на государственную компанию уже повесили пеню.

А вот тратили деньги чинуши совсем не на развитие перспективной компании. Значимая часть миллиарда ушла на нецелевые расходы, что привело к начислению 88 миллионов гривен штрафов.

Теперь же деяниями Радченко и компании должны заняться сотрудники правоохранительных ведомств, которые и дадут им правовую квалификацию, а также попытаются посадить злоумышленников.