Экс-глава аграрного фонда выписал себе и приближенным 9 миллионов выходного пособия

Бывшее руководство аграрного фонда перед увольнением устроило себе "прощальный коррупционный концерт"

Андрей Радченко, занимавший должность главы правления ОАО "Аграрный фонд Украины", проявил невиданную жадность перед тем, как его лишили должности. Уже бывший чиновник, понимая, что нахапать больше не получится, решил устроить праздник как себе, так и другим топ-менеджерам государственной компании.

Как рассказал Без Табу источник в Фонде, предыстория этих событий заключается в том, что сразу после назначения министром экономики и торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов распорядился направить к аграриям аудиторскую комиссию.

Кроме того, глава ведомства подписал указ об увольнении Радченко и его команды.

Когда же аудиторы не без боя прорвались в помещения, работники института попрятали кучу документов. Впрочем, исследования все же начались, а их предварительные результаты весьма красноречиво свидетельствуют о неслабых нарушениях.

Понимая, что, покопавшись в документах, инспекторы могут найти многомиллионные хищения и махинации, которые потянут на уголовку, тогда еще числившийся главой Аграрного фонда чиновник, сразу же оформил себе и приближенным выходные пособия.

Всего на шестерых злоумышленники напилили себе без малого девять миллионов гривен "помощи". Видимо, на эти средства они решили "прожить два месяца", пока будут искать новую работу. Правда, судя по всему, на рынок труда никто из них не отправился, поскольку на полтора лямчика на человека можно позволить себе уехать куда-нибудь на Карибы - пока в ситуация с аудитом "уляжется".

Впрочем, возможно, сама собой ситуация и не разрулится, поскольку аудиторы нашли много интересного. В частности, махинацию с выходным пособием, которое превышает годовой доход каждого из получивших его экс-чинуш. Согласно е-декларации Радченко, за 2018-й год он получил без малого 2 миллиона 124 тысячи 797 гривен зарплаты. Хлебное место приносило ему в среднем - по 177 тысяч в месяц, хотя предприятие работало с жутчайшим отклонением от намеченных показателей.

Финансовая статистика Фонда свидетельствует, что глава его правления постоянно получал немыслимые премии, хотя ОАО только лишь за первые три квартала 2019-го недополучило более 42 миллионов гривен. Финансовый план компании на этот срок не выполнили в более чем четыре раза.