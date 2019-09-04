Суд "отменил" ликвидацию УПЦ КП

Суд "отменил" ликвидацию УПЦ КП

Одиозный Окружной админсуд Киева запретил ликвидацию УПЦ КП.

Об этом сообщил фб-паблик организации.

"Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска", - сказано в сообщении. При этом речь идет об иске УПЦ КП о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским новой церковной структуры Украины - Православной церкви Украины – Иоанном", - заявили у Филарета.

Однако будет ли иметь вердикт какую-либо силу? Вряд ли. Как и многие другие решения упомянутого суда.

К тому же отметим, что с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры.

Однако его "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе.

Однако раскол не удался. На данный момент Филарет продолжает жаловаться на "захваты" ПЦУ храмов "УПЦ КП". Дело дошло даже до жалоб главе МВД Арсену Авакову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, работа с КГБ не грех: Филарет вляпался в громкий скандал.