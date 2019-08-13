"Они везде": в "Укрзализныци" кишат тараканы – ФОТО

"Они везде": в "Укрзализныци" завелись тараканы – ФОТО

"Укрзализныця" вляпалась в очередной скандал. На этот раз с тараканами. Фото с шокирующей живностью в поезде выложил один из пользователей сети.

Об этом сообщают СМИ.

"В тему на подорожание ж/д билетов. Поезд номер 775/776 Херсон - Харьков, ехал из Киева до Харькова. Там их столько, что они везде. Начальник поезда мне отказал в моей просьбе дать книгу жалоб и пожеланий!", - рассказал пассажир.

Отметим, что компания регулярно попадает в скандалы. Убитые поезда, явно не лучшие условия для пассажиров и пр. Прибавьте еще к этому постоянные махинации с тендерами и получите относительно полный портрет перевозчика.

Напомним, "Укрзализныця" начала чистки в правлении.