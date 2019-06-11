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Укрзалізниця криво поменяла логотип: Что с ним не так

14:25
УЗ не перестает удивлять - фото 1
УЗ не перестает удивлять

Украинский железнодорожный монополист - Укрзалізниця - провел летнее обновление своего лого в социальных сетях. Но лучше бы компания это не делала.

Новаторство дизайнерской мысли заключается в добавлении к бренду "УЗ" 12 звезд, размещенных по кругу.

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Выглядит это настолько убого, что складывается впечатление, что новое лого УЗ делал кто-то из окружения Артемия Лебедева - там очень любят подсовывать под видом чего-то возвышенного абсолютный шлак.

Новое лого Укрзалізниці:

Естественно, что на данный факап сразу же обратили внимание. Пользователи сети начали комментировать лого и пытаться понять глубинный замысел.

Укрзалізниця криво поменяла логотип: Что с ним не так - фото 182507

"Символизируют звездец который происходит на жд!!! Ни зарплат достойных ни помещений, ни условий для труда, и да спец одежда полное дерьмо!! Руководство, походите день в ваших ботах которые вы выдаете", - комментирует один из читателей.

"Я так понимаю планировался пятизвёздочный отель", - высказывает свое предположение другой.

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В беседу попытался вклиниться представитель УЗ, однако сразу же был деклассирован фактами.

Укрзалізниця криво поменяла логотип: Что с ним не так - фото 182506

Отметим, что УЗ и соцсети - давняя история, в 2017 году компания заключила договор с ФОПом на ведение своих соцсетей. Стоимость работ за 2018 год составила 740 тысяч гривен. Тогда обнародование этих цифр вызвало большой скандал, но в УЗ объяснили, что за эти тысячи будет проведена большая работа. Вполне вероятно, абсолютно дикие и неуместные звезды - как раз продолжение осваивания средств налогоплательщиков. Если это так - то, будьте уверены, каждая из этих 12 звезд - золотая.

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