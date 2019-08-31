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В "Укроборонпроме" сменился глава. Кто же он?

10:30
Укроборонпром возглавил новый глава. Кто же он? - фото 1
Укроборонпром возглавил новый глава. Кто же он?

В пятницу, 30 августа, Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина и назначил нового - Айвараса Абромавичуса.

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Об этом сообщается в указе президента Украины.

"Назначить Айвараса Абромавичуса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром", - сказано в документе.

Отметим, что смена руководства концерна является вполне закономерной. Критика управления оборонкой и коррупции в ее среде, была одним из стержневых пунктов агитации Команды Зе. Имя экс-зама Секретаря СНБО Олега Гладковского уже давно стало нарицательным.

А вот реформируют ли "зеленые" концерн - другой вопрос. Ранее такие обещания уже звучали от "слуг". В частности, они планируют сделать закупки вооружений более "прозрачными".

В 'Укроборонпроме' сменился глава. Кто же он? - фото 186871

Айварас Абромавичус

Для справки

Айварас Абромавичус (род. 1976 г.) – украинский бизнесмен и экономист литовского происхождения. Переехал в Украину в 2008 г., где возглавил киевский офис компании East Capital.

В 2014 г. занял кресло министра экономики. 3 февраля 2016 подал в отставку, обвинив соратников Порошенко в торможении работы министерства и в покрывательстве коррупции.

Весной 2019 г. примкнул к Команде Зе. 20 августа 2019 г. назначен новым главой "Укроборонпрома".

Напомним, помощь Украине: США не дадут деньги.

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Айварас Абромавичус Укроборонпром Владимир Зеленский Новости Украина
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