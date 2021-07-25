Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді 2020
Ігор Рейзлін - бронзовий призер Олімпіади / НОК
На літніх Олімпійських іграх у японському Токіо український шпажист Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль, яка стала другою медаллю в неофіційному заліку української команди.
У півфіналі він поступився французові Роману Каннонові (10:15), але переміг у поєдинку за третє місце італійця Андреа Сантареллі (15:12).
Попереднього дня олімпійських змагань, 24 липня, першу медаль української команди, теж бронзову, здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.
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