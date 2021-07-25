Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді 2020

Ігор Рейзлін - бронзовий призер Олімпіади / НОК

На літніх Олімпійських іграх у японському Токіо український шпажист Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль, яка стала другою медаллю в неофіційному заліку української команди.

У півфіналі він поступився французові Роману Каннонові (10:15), але переміг у поєдинку за третє місце італійця Андреа Сантареллі (15:12).

Попереднього дня олімпійських змагань, 24 липня, першу медаль української команди, теж бронзову, здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.