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Україна завоювала другу медаль на Олімпіаді 2020

Вчера, 15:38
Ігор Рейзлін - бронзовий призер Олімпіади - фото 1
Ігор Рейзлін - бронзовий призер Олімпіади / НОК

На літніх Олімпійських іграх у японському Токіо український шпажист Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль, яка стала другою медаллю в неофіційному заліку української команди.

У півфіналі він поступився французові Роману Каннонові (10:15), але переміг у поєдинку за третє місце італійця Андреа Сантареллі (15:12).

Попереднього дня олімпійських змагань, 24 липня, першу медаль української команди, теж бронзову, здобула дзюдоїстка Дар’я Білодід.

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Олімпіада 2020 фехтование Новини Спорт Ігор Рейзлін
Радіо Свобода
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