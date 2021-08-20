Україна ввела санкції проти російських агентів Шарія, Гужви та інших

Олексій "Каратєль" Данілов / РНБО

У п'ятницю, 20 серпня, на засідання РНБО були ухвалені довгоочікувані рішення щодо зміцнення державної безпеки.

РНБО ввела санкції проти народного депутата Андрія Деркача, Ігоря Гужви, Алли Бондаренко, Анатолія та Ольги Шаріїв.

Всі вони - відверто проросійські діячі, що займалися системною роботою проти України.

Санкції введено проти ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна, а також проти "кримських суддів", які переслідують та репресують громадян України в окупованому росіянами Криму.

Більшість з цих персонажів такоє підозрюваними у державній зраді.

Цікаво, що до цих ворогів України у влади дійшли руки лише зараз.