Україна та інші: усі пари 1/4 фіналу Євро 2020

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Україна стала останньою восьмою учасницею чвертьфіналів Євро 2020. Хто стане суперником команди Шевченка, а також інші парни чвертьфіналістів - на БЕЗ ТАБУ.

2 липня

Санкт-Петербург 19.00 Швейцарія – Іспанія

Мюнхен 22.00 Бельгія – Італія



3 липня

Баку 19.00 Чехія – Данія

Рим 22.00 УКРАЇНА – Англія

Півфінали відбудуться 6 і 7 липня, а фінал – 11 липня в Лондоні (стадіон "Вемблі").