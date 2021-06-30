Україна та інші: усі пари 1/4 фіналу Євро 2020
Далі - Англія / УЄФА
Україна стала останньою восьмою учасницею чвертьфіналів Євро 2020. Хто стане суперником команди Шевченка, а також інші парни чвертьфіналістів - на БЕЗ ТАБУ.
2 липня
- Санкт-Петербург 19.00 Швейцарія – Іспанія
- Мюнхен 22.00 Бельгія – Італія
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3 липня
- Баку 19.00 Чехія – Данія
- Рим 22.00 УКРАЇНА – Англія
Півфінали відбудуться 6 і 7 липня, а фінал – 11 липня в Лондоні (стадіон "Вемблі").
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