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Україна та інші: усі пари 1/4 фіналу Євро 2020

07:10
Далі - Англія - фото 1
Далі - Англія / УЄФА

Україна стала останньою восьмою учасницею чвертьфіналів Євро 2020. Хто стане суперником команди Шевченка, а також інші парни чвертьфіналістів - на БЕЗ ТАБУ.

2 липня

  • Санкт-Петербург 19.00 Швейцарія – Іспанія
  • Мюнхен 22.00 Бельгія – Італія
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3 липня

  • Баку 19.00 Чехія – Данія
  • Рим 22.00 УКРАЇНА – Англія

 

Півфінали відбудуться 6 і 7 липня, а фінал – 11 липня в Лондоні (стадіон "Вемблі").

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