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Украинский суд оправдал боевика "ДНР": Названа причина

12:30
Украинский суд оправдал боевика "ДНР": Названа причина - фото 1
Украинский суд оправдал боевика "ДНР": Названа причина

Украинский суд оправдал боевика "ДНР" из-за предоставления важных сведений СБУ.

Зеленский пригрозил тем, "кто без боя" отдал территорию Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальона террористической организации «ДНР». Он предоставил важные свидетельства о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР". Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко от Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Как уточняет источник, террорист не принимал "непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений". Учитывая перечисленные обстоятельства, решением суда экс-боевик был освобожден от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, суд оправдал Ефремова. Что происходит?

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