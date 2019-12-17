Суд оправдал Ефремова. Что происходит?

Суд оправдал Ефремова. Что происходит?

Печерский суд оправдал нардепов от "Партии регионов" Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна за поддержку диктаторских законов 16 января.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По данным источника, регионалы были оправданы на основании закона, декриминализующего статьи обвинения ( ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины".принят в мае 2014 г. – прим. ред.) и отсутствия материального ущерба для государства.

Для справки

Регионала Александра Ефремова обвиняли в государственной измене - создании "ЛНР" и поддержке террористов. В 2016 г. он был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь".

Позже сотрудники СБУ инкриминировали ему совершение преступлений, описанных в части третьей статьи 110 УК Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей", части первой статьи 111 - "Государственная измена", части первой статьи 258-3 - "Создание террористической группы или террористической организации", частях третьей и пятой статьи 27 - "Соучастие в преступлении" и статьи 341 - "Захват государственных или общественных зданий или сооружений".

По сути, Ефремов - единственный соратник Януковича, несколько лет проведший под арестом. Однако за последние три года Фемида так и не сумела осудить регионала.

В июне 2019 г. появилась информация о том, что Александр Ефремов, несмотря на арест, собирается принять участие в выборах в Раду от "Оппоблока". Однако в парламент ему попасть не удалось.

18 сентября 2019 г. Старобельский районный суд Луганской области освободил Ефремова из-под домашнего ареста.