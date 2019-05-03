Украинский министр предложит модифицировать "Бессмертный полк"

12:41 03 мая,

Исчадия "русского мира" вновь соберутся на шабаш

Следом за избранным президентом Украины украинская дипломатия наконец-то осмелела и начала активно троллить страну-агрессора Россию.

Под раздачу попала русская пропагандистская инициатива под названием "Бессмертный полк". Она, маскируясь под дань памяти погибши во Второй мировой войне, на самом деле является "скрепой" и попыткой напомнить о величии "русского мира".

Именно на этот момент обратил внимание глава министерства иностранных дел Павел Климкин. Чиновник указал на все двучиличие русских пропагандистов, которые прикрываясь памятью погибших, продвигают свои корыстные идеи.

"Предлагаю выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал министр Клмкин у себя на фейсбуке и вызвал неслабый батхерт в ватной среде.

Пост Климкина наделал шуму в сети

Отметим также, что кроме троллинга украинским властям неплохо бы было перейти к конкретным действиям, ведь шествие так называемого "Бесмертного полка" запланировано в Киеве на 9 мая.

Организует его на русские деньги телеканал "Интер" и депутаты от "Оппоблока" - эти агенты Кремля особо не скрываются и открыто пропагандируют свои идеи. Украинские власти на это "мероприятие" никак не реагируют и не планируют его запретить.