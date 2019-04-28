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Интер поздравил украинцев с Пасхой от имени раскольников

10:50
На службе "русского мира" - фото 1
На службе "русского мира"

Пятая колонна русских - телеканал "Интер" - использовал христианский праздник Пасхи в целях антиукраинской пропаганды.

"Интер", принадлежащий депутату "Оппоблока" Сергею Левочкину и олигарху Дмитрию Фирташу и являющийся рупором российской пропаганды в Украине, не удержался от диверсии во время главного христианского праздника - Пасха.

В дни праздника в эфире "Интера" было показано обращение главы Русской православной церкви - так называемого "патриарха" Кирилла (псевдоним Владимира Гундяева).

Обращение одного из главных идеологов "русского мира" транслировалось в прямом эфире.

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Украина уже пять лет воюет с Россией, часть ее территории оккупирована армией РФ, более 10 000 граждан Украины убиты оккупантами, однако "Интер" все равно дает слово московским попам.

Интер поздравил украинцев с Пасхой от имени раскольников - фото 180322

"Интер" утратил берега и транслирует русскую пропаганду

Интер поздравил украинцев с Пасхой от имени раскольников - фото 180321

Редакторы "Интера" поступили хитро, замаскировав свою диверсию - они выложили на свой канал на YouTube все богослужение в Киево-печерской лавре, а в конце прилепили к нему обращение Кирилла. Отдельным роликом его не нарезали, зато выставили обращение главы украинского филиала РПЦ - Онуфрия.

При этом канал не посчитал нужным разместить поздравления с Пасхой от единственной каноничной в Украине православной церкви - ПЦУ и его предстоятеля - Епифания.

Таким образом, канал "Интер" транслировал не только врагов Украины, но и нелицензированных продавцов магических услуг.

Отметим, за время каденции президента Порошенко вопрос об антиукраинской деятельности канала "Интер" несколько раз подимался на высшем уровне, но был похоронен в недрах СНБО и Администрации президента в обмен на толернатное отношение к властям. Впрочем, такое "облизывание" Порошенко не помогло.

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