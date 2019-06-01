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Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО

16:28
Украинские звезды похвастались своими детьми - фото 1
Украинские звезды похвастались своими детьми

В субботу, 1 июня, во всем мире отмечается День детей. Недолго думая, украинские звезды решили устроить своеобразный флешмоб и выложить фото своих чад. Давайте посмотрим некоторые из них.

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Итак, начнем.

Свои поздравляшки оставил лидер партии "Голос", а по совместительству и певец Святослав Вакарчук.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181998

Защищать детей попросила главшляпка всей страны Екатерина Осадчая.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181999

Победительница "Евровидения" Джамала же задумалась о самовыражении детишек.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181997

А Гайтана вспомнила Бога.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181995

Наталья Могилевская поблагодарила детей Школы Талант.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181994

А экс-ресторанный критик Ольга Фреймут вообще призналась, что не умеет их воспитывать.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181996

И как не упомнить экс-шоумена и нынешнего президента Владимира Зеленского.

Украинские звезды похвастались своими детьми – яркие ФОТО - фото 181993

Выложив в сеть фото своей семьи, он написал следующее:

"Чтобы лучше понимать детей, нужно иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться".

Напомним, украинский певец и актер Дзидзьо раскрыл семейную тайну. Оказывается, в молодости его маме советовали сделать аборт.

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