Советовали аборт: DZIDZIO раскрыл страшную тайну

DZIDZIO рассказал страшную тайну

Украинский певец и актер Дзидзьо раскрыл семейную тайну. Оказывается, в молодости его маме советовали сделать аборт.

Об этом он сообщил в интервью.

По словам певца, его родительница получила сильные ожоги и должна была лечь на операционный стол ради пересадки кожи. Но оказалось, что она беременна. Врачи посоветовали аборт, но женщина отказалась, твердо решив родить.

"Нельзя делать аборты, нужно давать жить!", - резюмировал свой рассказ певец.

Напомним, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо поделился с поклонниками приятной историей, которая произошла с ним в Испании.

На концерт музыканта специально из Португалии в Мадрид прилетела мама звезды Галина Яновна. Фотографиями с близким человеком Дзидзьо поделился в Instagram.

"Мама сделала мне сюрприз – приехала ко мне в Мадрид на концерт. Представьте себе, она впервые увидит вживую мое выступление", - подписал фото с мамой Дзидзьо.