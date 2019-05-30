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Советовали аборт: DZIDZIO раскрыл страшную тайну

20:00
DZIDZIO рассказал страшную тайну - фото 1
DZIDZIO рассказал страшную тайну

Украинский певец и актер Дзидзьо раскрыл семейную тайну. Оказывается, в молодости его маме советовали сделать аборт.

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Об этом он сообщил в интервью.

По словам певца, его родительница получила сильные ожоги и должна была лечь на операционный стол ради пересадки кожи. Но оказалось, что она беременна. Врачи посоветовали аборт, но женщина отказалась, твердо решив родить.

"Нельзя делать аборты, нужно давать жить!", - резюмировал свой рассказ певец.

Напомним, фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо поделился с поклонниками приятной историей, которая произошла с ним в Испании.

На концерт музыканта специально из Португалии в Мадрид прилетела мама звезды Галина Яновна. Фотографиями с близким человеком Дзидзьо поделился в Instagram.

"Мама сделала мне сюрприз – приехала ко мне в Мадрид на концерт. Представьте себе, она впервые увидит вживую мое выступление", - подписал фото с мамой Дзидзьо.

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DZIDZIO Шоубиз аборт Новости Украина
УНН
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