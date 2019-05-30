Откуси от гаранта: В честь Зеленского назвали шаурму – ФОТО

Откуси от гаранта: В честь Зеленского назвали шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский является знатным гурманом и знатоком восточной кухни. Так, намедни он поздравил жителей Киева с днем города, упомянув свою любовь к шаурме. И началось….

Из-за гастрономических вкусов президента в сети разгорелся невиданный конфликт. Одни писали, что так он показал свою близость к народу, другие же по привычке начали его ругать. И будто издеваясь над критиками, гарант подкрепил свой недавний пост фото с шаурмой (смотри выше - прим.ред)

Польстившись столь пристальным вниманием к своему продукту, уличные повара не остались в долгу и посвятили шаурму Владимиру Зеленскому.

Встречайте, столичная шаверма "Президентское комбо". И всего за 89 грн. Кофе в подарок! А вообще интересно получается. По сути, Зеленский второй президент в нашей истории, в честь которого назвали определённый продукт.

Первым был Леонид Кравчук. Слово "кравчучка" уже давно стало нарицательным. А теперь компанию ей составит и "Зе-шаурма". Вот оно, признание заслуг гаранта!

Напомним, Святослав Вакарчук подорвал сеть призывом голосовать "не по приколу", тонко намекая на Зеленского. Квартальщик намек понял и ответил…хот-догом.