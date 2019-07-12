Богдан скандально передал привет Филатову, а Зеленский стоял и улыбался (ВИДЕО)
В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский в неразлучной компании своего "Шептуна" Андрея Богдана прибыл в Днепр с рабочим визитом. В ходе него глава государства встретился с Борисом Филатовым.
Само собой, среди задач Зе и Богдана было показательное нагибание отколовшегося от команды Коломойского мэра Днепра Бориса Филатова.
И у них получилось, хотя действовал не Зеленский, который должен был бы играть первую скрипку, а у откровенно поймавший звезду глава Офиса президента.
Так, в присутствии журналистов возле места, где строится новый мост через Днепр, Богдан в открытую нахамил Филатову, да еще и дал ему понять, что кресло мэра он-таки покинет.
Весь диалог сопровождался весельем и шуточками - о пари, заключенном между президентом и городским головой, мол, если до 14 сентября Филатов не откроет мост, он уйдет с поста.
Правда, при этом, как оказалось, речь идет о "качественном открытии".
- Значит, еще раз: если 14 числа не открываю - пишу заявление, если открываю - руковожу городом, - сказал Филатов.
- Нет-нет! Если вы открываете КАЧЕСТВЕННЫЙ мост, - нагло выдохнул Богдан, после чего мэр погрустнел и попросил, чтобы ему не мешали.
Зеленский же на все происходящее смотрел с ехидной улыбочкой.
Смотрите видео издевательств Богдана над мэром Днепра онлайн: