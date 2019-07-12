Богдан скандально передал привет Филатову, а Зеленский стоял и улыбался (ВИДЕО)

Зеленский и "Шептун"-Богдан

В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский в неразлучной компании своего "Шептуна" Андрея Богдана прибыл в Днепр с рабочим визитом. В ходе него глава государства встретился с Борисом Филатовым.

Само собой, среди задач Зе и Богдана было показательное нагибание отколовшегося от команды Коломойского мэра Днепра Бориса Филатова.

И у них получилось, хотя действовал не Зеленский, который должен был бы играть первую скрипку, а у откровенно поймавший звезду глава Офиса президента.

Так, в присутствии журналистов возле места, где строится новый мост через Днепр, Богдан в открытую нахамил Филатову, да еще и дал ему понять, что кресло мэра он-таки покинет.

Весь диалог сопровождался весельем и шуточками - о пари, заключенном между президентом и городским головой, мол, если до 14 сентября Филатов не откроет мост, он уйдет с поста.

Правда, при этом, как оказалось, речь идет о "качественном открытии".

- Значит, еще раз: если 14 числа не открываю - пишу заявление, если открываю - руковожу городом, - сказал Филатов.

- Нет-нет! Если вы открываете КАЧЕСТВЕННЫЙ мост, - нагло выдохнул Богдан, после чего мэр погрустнел и попросил, чтобы ему не мешали.

Зеленский же на все происходящее смотрел с ехидной улыбочкой.

Смотрите видео издевательств Богдана над мэром Днепра онлайн: