Украинские власти тайно встречаются с олигархами - расследование

За спиной Зеленского творится беззаконие / Схемы

Журналисты "Схем" в ноябре следили за топ-чиновниками и установили, что к ним постоянно и тайно ездят непубличные бизнесмены, чтобы решать насущные вопросы. Ранее президент Зеленский обещал, что ничего такого не будет - и весь бизнес будет равных условиях.

10 ноября съемочная группа зафиксировала, как к боковым воротам МВД подъехал Mercedes. Позже журналисты зафиксировали, как этим кортежем, а также охраной с автоматами, пользуется российско-украинский бизнесмен родом из окружения Кернеса Павел Фукс. А меньше чем за час до посещения МВД Фукс опубликовал фото мэра Харькова Геннадия Кернеса, который уже более двух месяцев находится на лечении в Германии.

11 ноября, на следующий день после посещения Фуксом МВД, "Схемы" увидели автомобиль его сопровождения уже возле офиса олигарха Игоря Коломойского.

На следующий день, 12 ноября, такой же Mercedes, которым пользуется Фукс, снова заехал на территорию МВД - с новыми "номерными знаками прикрытия".

13 ноября "Схемы" заметили автомобиль охраны неформальной группы "Приват", которая сопровождала BMW на выезде из МВД, а затем кортеж заехал в подземный паркинг столичного офиса Коломойского.

В комментарии "Схемы" олигарх подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым: "У Арсена Борисовича был, кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел".

Бизнесмен и представитель неформальной группы "Приват" Михаил Киперман 21 октября встречался с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым в пятизвездочном отеле Hyatt, отмечают расследователи.

17 ноября "Схемы" заметили, как из арки, ведущей к боковым воротам Офиса президента, выехал Mercedes GL - авто украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

За 15 минут после этого упомянутое авто уже у дома, где расположен его офис. Вечером того же дня съемочная группа заметила у выхода того же здания запаркованный ведомственный правительственный Mercedes.

Около 21 часа охранник открыл дверь, и из дома вышел человек, в котором журналисты узнали вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Впоследствии офис оставил сам Кауфман.