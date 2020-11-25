Шмыгаль обещает подумать на локдауном на Новогодние праздники

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В правительстве рассматривают вариант введения жесткого карантина для украинцев и приурочить его к Новому году.

Первым идею локдауна на новогодние праздники озвучил министр культуры Александр Ткаченко 24 ноября. Сегодня, в среду, 25 ноября, эту втозможнось прокомментировал премьер-министр.

Со слов премьера Дениса Шмыгаля, Кабмин готовится ко всем сценариям реагирования на ситуацию с коронавирусом в стране. Одним из реальных вариантов является введение локдауну на новогодние праздники.

"Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это – встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации", – сказал Шмыгаль.

Ткаченко свое предложение объяснял борьбой с неопределенностью. Якобы украинцы должны смириться с неизбежным, которое нет смысла оттягивать.

В начале декабря будет дана оценка результативности карантина выходного дня. Если он не поможет снизить нагрузку на больницы, то будет ужесточение мер.

Локдаун может быть введен по примеру весеннего с 25 декабря на период 2-3 недель, чтобы не перешагнуть отметку в 20-25 тыс. заболевших в день.

Сейчас в Украине уже две недели отбыли "карантин выходного дня", однако ощутимых побед в борьбе с коронавирусом достигнуто не было.