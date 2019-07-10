Советский "лошарик": на затонувшей подлодке случился выброс радиоактивных веществ

АПЛ "Комсомолец" с каждым годом все больше фонит

В Норвежском море, в районе затонувшей атомной подводной лодки "Комсомолец" уровень фона превышает норму в сто тысяч раз. Соответствующие замеры произвели на днях норвежские исследователи.

По данным местных СМИ, огромный уровень радиации ученые обнаружили в результате мониторинга места крушения "Комсомольца" судном GO Sars.

Эксперты взяли пробы воды возле вентиляционной трубы реакторного отсека атомной подлодки.

- Я не очень удивлена ​​результатами, ведь российская экспедиция в 2007 году тоже обнаружила утечку радиации с подводной лодки, - отметила сотрудница Норвежского института морских исследований Хильде Элизе Хельдаль. - Таинственное облако, которое иногда поднимается изнутри подводной лодки, может быть связано с утечкой радиации.

Показатели же, о которых 12 лет назад сообщали российские ученые-террористы, были в разы меньшими современных. Впрочем, вполне может быть, что русские просто занижали цифры чтобы их не нахлобучили за созданную Кремлем экологическую катастрофу. Впрочем, пока существенной угрозы для рыбы, флоры и фауны моря утечка радиации не несет.

Как известно, "Комсомолец" затонул 30 лет назад в результате пожара на подлодке. В отличие от "Курска", 27 членам экипажа судна удалось спастись, но 42 человека погибли.

С 1989 по 2007 год русские семь раз опускались к месту катастрофы и исследовали остановку. Впрочем, потом они продали единственное способное погружаться на подобную глубину судно и забили на атомную подлодку.

Норвежцы же опускаются к "Комсомольцу" ежегодно, для мониторинга ситуации.