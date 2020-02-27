Украинец представит Россию на "Евровидение-2020" - СМИ

Украинец представит Россию на "Евровидение-2020" - СМИ

Уроженец Украины Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

По данным источников, украинец выступит с песней "Слезы моих неудач", презентация которой состоится 1 марта.

Авторами композиции являются Михаил Гуцериев, Владимир Матецкий и Леонид Гуткин.

Для справки

Александр Панайотов – российский певец, украинского происхождения. Родился в Запорожье. В 2003 г. занял 2-е место в "Народном артисте" на канале "Россия". Через несколько лет принял участие в национальном отборе на "Евровидение-2008", однако его обошел Дима Билан.

В 2017 г. певец снова попробовал свои силы, но его снова постигла неудача: жюри конкурса отдало предпочтение Юлии Самойловой.

Напомним, Евровидение 2020: Финалиста нацотбора жестоко развалила собственная пиарщица.