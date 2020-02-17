Евровидение 2020: Финалиста нацотбора жестоко развалила собственная пиарщица

Певец Аксельрод угодил в скандал / Star Brothers

Певец David Axelrod, который пробился в финал Нацотбора на Евровидение 2020 был сбит на взлете. Выстрел произвела обиженная пиарщица артиста.

В субботу певец Владимир Ткаченко, выступающий под псевдонимом David Axelrod испытала всю гамму чувств - он впервые в своей музыкальной карьере достиг каких-либо значимых высот, а финал Национального отбора на Евровидение - это достойно. Однако насладиться успехом сполна у него не вышло.

Вмешалась его бывшая пиарщица, которая написала просто огромный пост на Facebook со словами «…пришло время открыть глаза на этого афериста и обманщика…»

А далее перечисление всех косяков музыканта - от финансовой нечистоплотности до черной неблагодарности. Вынесла сор из избы некая Анжелика Буркина, которой, по ее же словам, и обязан певец едва ли не всем.

«В этом году на нацотборе компетентное жюри, очень надеюсь что их объективность выше дружбы с продюсером Вовы/Девида и они не станут отбирать шанс у более достойного участника. Скандалов на наших отборах уже было предостаточно, зачем снова артист со скандальной репутацией? Как показывает история, ни к чему хорошему это не приводит. На мой взгляд, основная конкуренция в финале нацотбора будет между Jerry Hail, Элиной Иващенко и Хаятом. Пришло время давать дорогу молодым исполнителям, а не жалеть смс-ками запутавшихся в долгах «сбитых летчиков», - резюмировала пиарщица.

Ну, и в качестве бонуса (или контрольного выстрела) обвинение в плагиате. В комментариях к посту пиарщицы указали, что конкурсная композиция Ткаченко-Аксельрода - Horizon - до боли напоминает забытый хит Chicago 1988 года I don't wanna live without your love. Видмимо, кто-то не поленился прошезамить несостоявшийся хит.

David Axelrod - Horizon:

Chicago - I Don't Wanna Live Without Your Love:

Напомним, что по правилам Евровидения, плагиат - злейшее нарушение, с которым на конкурсе выступать нельзя.

Продюсер певца и его гражданская жена Алена Мозгова встала на защиту певца - она подключила почему-то главу ровенского симфонического оркестра Геннадия Фиськова, который заявил, что зрады нет. В качестве доказательства он представил даже нотные ряды двух композиций, отметив, что они разные. Также эксперт сказал, что песня достаточно простая и содержит типовой ряд аккордов, который используется во многих балладах. Из-за этого песни кажутся похожими, но это не так.

Окончательный ответ же даст жюри в финале Национального отбора.