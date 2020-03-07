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Украинцы изберут Зеленского на второй срок - заявление

12:00
Украинцы изберут Зеленского на второй срок - заявление - фото 1
Украинцы изберут Зеленского на второй срок - заявление

В 2024 г украинцы повторно изберут Владимира Зеленского президентом страны.

Назван самый любимый политик украинцев

Об этом заявил замглавы ОПУ Сергей Трофимов.

"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал политик.

Отметим, что Владимир Зеленский, избираясь президентом Украины, неоднократно заявлял, что не хочет идти второй срок. Однако по мнению некоторых политологов он может переменить свое решение, мотивируя его необходимостью "дальнейшего реформирования страны".

А вот поддержат ли его украинцы – другой вопрос. В последние месяцы рейтинг президента неуклонно катится вниз. Для спасения ситуации хозяин Банковой пошел на радикальные меры – отправил в отставку Кабмин Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапку. Подробнее об этом читайте здесь.

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выборы Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
УНИАН
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