РЯБОШАПКА УШЕЛ В ОТСТАВКУ

РЯБОШАПКА УШЕЛ В ОТСТАВКУ

В четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. Решение поддержали 263 депутата.

народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора

https://beztabu.net/novosti_t4952 Напомним, 3 мартанародные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали более 150 депутатов. Сутками позже профильный комитет Рады одобрил отставку главы ГПУ.

5 марта глава ОГУ Руслан Рябошапка выступил перед Верховной Радой Украины. Отметив свои заслуги на работе, генпрокурор назвал все выпады против себя манипуляциями.

Закончив выступление, он вышел из зала, так и не ответив на вопросы народных депутатов.

Отметим, что отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". Подробнее об этом читайте здесь.